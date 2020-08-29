"Матч получился хорошим, но результат хотелось бы другой. У нас было моменты, должны были побеждать. Конечно, рад забить свой первый гол за "Химки", особенно, сделать это в домашней игре. Тем более, давно не забивал. В целом, считаю, что мы выглядели лучше соперника - по крайней мере во втором тайме. К сожалению, подвела реализация", - цитирует Ломовицкого пресс-служба клуба.
"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. В следующем туре подмосковная команда сыграет на выезде с "Уралом". Встреча состоится 12 сентября.
"Химки" арендовали Ломовицкого у "Спартака". Напомним, что прошлый сезон полузащитник также провел в аренде - в тульском "Арсенале".
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Ломовицкий в составе "Химок" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Ломовицкий: выглядели лучше "Ротора", но подвела реализация
Полузащитник "Химок" Александр Ломовицкий подвел итог матча 6-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Химки"
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