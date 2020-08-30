Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов вызвал на бой футбольного эксперта Романа Широкова.
Фото: РПЛ
— Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр премьер-лиги. И сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Поэтому Роман, я тебя вызываю со всеми причандалами, с секундантами. Я сниму ринг, вызову врачей, потому что я постараюсь, чтобы ты на своих ногах оттуда не ушел. Если ты такой крутой, ты должен принять мой вызов, — заявил Федотов на Youtube-канале Михаила Борзыкина.

Такая реакция Федотова связана с инцидентом, который произошел в начале августа на любительском турнире "Московском Кубке Селебрити". Широков, который выступал за команду "Матч ТВ", остался недовольным решением арбитра, ударив его сначала по лицу, а затем продолжив добивать ногами.

Экс-футболист пока никак не ответил на вызов.

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Теги: Широков Федотов
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