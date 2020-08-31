"Каждый год ходят такие разговоры: "Локомотив", "Локомотив"… Вбросы, слухи - 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти суммы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с "Локомотивом", но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет её", - цитирует Джикию "КП".
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джикия в составе "Спартака" провел 6 матчей. Ранее он также защищал цвета "Казанки", "Спартака" Нальчик, "Химок" и "Амкара".
"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Джикия: каждый год идут слухи и вбросы про "Локомотив"
Защитник "Спартак" Георгий Джикия прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
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