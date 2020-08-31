Помазун — о дебюте в Лиге чемпионов: после игры думал, что слава богу не пятнадцать забили

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за " Урал ", вспомнил дебют в Лиге чемпионов.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Помазун вышел на поле в матче группового этапа против "Ромы" (0:3) в 2018 году.



— Волнение было, конечно, но когда вышел на поле и услышал гимн Лиги Чемпионов, то успокоился и сконцентрировался на игре. Гимн меня воодушевил. Услышав его на поле, понимаешь, ради чего ты играешь в футбол.



После игры, честно скажу, думал, что слава богу не пятнадцать забили. Когда прошло два-три дня, начал с более трезвой головой анализировать. Понимал, что где-то мог выручить и что нужно еще много работать, — заявил вратарь в интервью пресс-службе "Урала".



24-летний в текущем сезоне отыграл четыре матча в РПЛ, пропустил два мяча и дважды сыграл "на ноль".