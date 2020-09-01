- По матчам за "Сочи" было заметно, что Саша соскучился по футболу после всех известных событий. А когда тебе предложили такой сумасшедший контракт, и ты идешь в самый популярный клуб страны, мотивации не может не быть. Кокорин взрослый, вменяемый парень, должен все понимать. Тем более, мы все прекрасно знаем об отношениях между болельщиками красно-белых и "Зенита". Если Саша будет забивать, фанаты забудут про его прошлое, - цитирует Аленичева "СЭ".
Напомним, что из-за травмы Александр Кокорин не провел ни одного матча за "Спартак". Генеральный директор москвичей в одном из интервью сказал, что форвард, скорее всего, будет готов принять участие в ближайшей встрече.
В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги после перерыва на матчи сборных. На данный момент "Спартак" занимает первую строчку в чемпионате России с 14 очками. ЦСКА расположился на 5 месте с 10 очками.
В прошлом сезоне чемпионата России Кокорин на правах аренды выступал за "Сочи" и забил в 10 матчах 7 голов. В начале августа "Спартак" объявил о заключении трехлетнего контракта с футболистом.
Аленичев: Кокорин пришел в самый популярный клуб страны и подписал сумасшедший контракт, мотивации не может не быть
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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