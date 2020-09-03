Защитник Юрий Жирков начал игру с первых минут. Футболист "Зенита" вышел на второе место в списке самых возрастных игроков национальной команды - 37 лет и 14 дней. Жирков обошел главного тренера команды Станислава Черчесова, который свою последнюю игру за сборную провел в возрасте 36 лет и 174 дней.
Лидером по этому показателю является Сергей Игнашевич - 37 лет 359 дней
На данный момент идет второй тайм, счет 3:1 в пользу сборной России.
Жирков - на втором месте среди самых возрастных игроков сборной России
Сборная России в эти минуты принимает команду Сербии в 1-м туре групповой стадии Лиги наций.
Фото: ФК "Зенит"
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