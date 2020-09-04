Экс-врач "Спартака" Бутовский - о Шюррле: завершение карьеры не удивило, это читалось по глазам

Бывший врач "Спартака" Михаил Бутовский, который присоединился к "Рубину", рассказал об экс-полузащитнике красно-белых Андре Шюррле, который после игры в России завершил карьеру.
Фото: РБК Спорт
- Сначала у него был бронхит, а затем на сборе зимой получил травму, которую лечил. Его вегетарианство сказалось на этом? Не понимаю, откуда всё это пошло. Он не вегетарианец, не надо производить подмену понятий. Это человек, который крайне редко ест мясо.

Завершение карьеры меня удивило? Нет. Я понимал, что к этому всё идет. У него всё было написано на лице, читалось по глазам, - цитирует Бутовского РИА Новости.

Немец завершил карьеру в 29 лет. Последним клубом, в котором он выходил на поле, был московский "Спартак". В минувшем сезоне футболист на правах аренды выступал за красно-белых, права на Шюррле принадлежали дортмундской "Боруссии". Также в его карьере были "Вольфсбург", "Челси", "Байер", "Майнц" и "Фулхэм".

Шюррле провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Теги: Бутовский Шюррле Спартак
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