"На данный момент Дивеев не хуже Семенова. У Игнатьева игра не шла, мало работал с мячом. Порой вроде в нужном месте, но то не догоняет, то отпускает. Он должен найти себя в "Рубине", стиснуть зубы и тренироваться", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Сборная России имеет в активе 17 очков после 7 матчей и лидирует в группе. В следующей игре молодежка встретится с командой Польши. Матч пройдет 8 сентября.
Аршавин: Дивеев на данный момент не хуже Семенова
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин после победы молодежной сборной России над Болгарией в отборочном матче Евро-2021 ответил на вопрос о том, кто из молодежки достоин главной команды.
Фото: © РИА Новости
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