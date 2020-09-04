"Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. Когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба", – сказал глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.
Ближайший матч "Спартак" проведет 12 сентября с ЦСКА. В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают первое место в турнирной таблице.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа, но еще не провел ни одной игры за московскую команду.
Источник: ТАСС
Кокорин провел тренировку без ограничений
Фото: ФК "Спартак"
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