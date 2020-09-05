"Повреждение Зайнутдинова, из-за которого его пришлось менять еще в первом тайме, оказалась не столь существенным. Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек решил его заменить, чтобы поберечь к следующей игре со сборной Белоруссии", - написал журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.
В матче первого тура Лиги Наций сборная Казахастана на выезде обыграла Литву со счетом 2:0. Счет в игре открыл полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов. Также отличился бывший футболист "Оренбурга" Исламбек Куат.
Источник: травма Зайнутдинова оказалась несерьезной
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил повреждение в матче за сборную Казахстана против Литвы.
Фото: ФК "Ростов"
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