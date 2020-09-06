Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА с ограничениями (фото)

Ильза @akhmetov77i прошёл контрольное обследование и приступил к тренировкам в общей группе #ЦСКА, но пока с ограничениями ? https://t.co/0Q2ORLeZEG pic.twitter.com/dN6MWIfmgE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 6, 2020

Хавбек в июне перенес операцию на плече, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона.Ахметов перешел в ЦСКА из "Рубина" на правах свободного агента в 2018 году. За это время 22-летний футболист провел в составе "армейцев" 47 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился 2 забитыми мячами, сделал 4 результативные передачи и получил 10 желтых карточек.Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА