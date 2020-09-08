- Я думаю, что Александр Кокорин нужен "Спартаку" больше, чем нужен "Роме", как бы она ни проявляла свой интерес.
А самому Саше нужнее всего стабильно играть на высоком уровне и вернуться в сборную. Ну а в случае успешного сезона внимание к нападающему в Европе только вырастет. Вот тогда и можно будет удивлять скептиков, которые считают, что Кокорин не уедет никогда, - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что "Рома" запросила информацию о россиянине у красно-белых. Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро. Позже стало известно, что Кокорин обязан минимум один сезон отыграть в составе красно-белых по договоренности с клубом.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Канделаки: Кокорин нужен "Спартаку" больше, чем "Роме"
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о потенциальном трансфере нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
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