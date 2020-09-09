По словам Скопинцева, с Новиковым он знаком ещё по работе в молодёжной команде "сине-бело-голубых". Именно Новиков перевёл футболиста из атаки в защиту, объяснив, что Скопинцев сможет ответственно сыграть на этой позиции, в чём ему поможет скорость. Навыки обороны пришли к Скопинцеву со временем.
— Он всегда был сильным педагогом. Умеет найти подход к каждому игроку. Может разрядить обстановку, а в нужный момент — громким голосом сплотить команду, зарядить мотивацией. Очень разносторонний тренер. По типажу, думаю, он ближе к Симеоне и Конте. Ярким, броским, агрессивным тренерам, — цитирует футболиста VTBrussia.
23-летний Скопинцев выступает за "Динамо" с января 2020 года, перейдя из "Краснодара" за 4,3 млн евро. В текущем сезоне защитник провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Скопинцев: Новиков — сильный педагог. Сравниваю его с Симеоне и Конте
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о наставнике команды Кирилле Новикове.
Фото: ФК "Динамо"
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