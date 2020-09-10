"Антон великолепно выглядит в матчах за "Динамо", и по праву получил первый номер в национальной команде. На мой взгляд, это сейчас лучший голкипер РПЛ с явным отрывом", - цитирует Новикова "Спорт-экспресс".
В текущем розыгрыше чемпионата России Шунин провел 6 матчей, в 4-х из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. "Динамо" после 6-и туров в РПЛ расположился на 4 строчке с 11 очками.
Новиков: Шунин сейчас лучший голкипер РПЛ
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал игру голкипера Антона Шунина в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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