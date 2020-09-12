— Думаю, матч с "Динамо" должен получиться интересным. Если мы покажем такой же настрой, как против ЦСКА и "Уфы", то у нас хорошие шансы победить, — заявил полузащитник в интервью пресс-службе казанского клуба.
24-летний Абильдгор выступает за "Рубин" со второй половины прошлого сезона, перейдя из "Ольборга" на правах аренды. Перед стартом сезона казанцы выкупил трансфер датчанина за 2 млн евро.
Матч "Динамо" — "Рубин" состоится завтра, 13 сентября. Начало: 16:30 по мск.
Абильдгор — о матче с "Динамо": если покажем, такой же настрой, как против ЦСКА и "Уфы", то сможем победить
Полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор высказался о предстоящем матче чемпионата России против "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!