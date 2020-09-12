Гунько: по ударам в лицо уступили "Уралу" 0:2

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал матч 7-го тура РПЛ с "Уралом".

Фото: "Матч ТВ"

Поединок завершился поражением подмосковной команды со счетом 1:3.



"По ударам в лицо мы уступили 0:2, я только что посмотрел в раздевалке. Претензий к судьям нет, просто констатирую факт. Имели достаточно моментов, но пропускали на стандартах, хотя по ударам превзошли соперника", - сказал Гунько в эфире телеканала "Матч Премьер".



"Химки" идут на 15-й позиции, имея в своем активе 3 очка.