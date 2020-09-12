Итальянский журналист опроверг интерес "Зенита" к Эриксену

#Zenit is NOT interested in Christian #Eriksen. No talks with #Inter. The danish midfielder is NOT a target of the russian club. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 12, 2020
— "Зениту" не интересен Эриксен. Переговоров с "Интером" нет. Датский футболист не является целью русского клуба, — написал Скира.
Напомним, ранее различные слухи сватали Эриксена в "Зенит".
28-летний датчанин выступает за "Интер" с зимы 2020 года, перейдя из "Тоттенхэма" за 27 млн евро. За "Интер" Эриксен провёл 26 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.