По информации источника, в результате тестирования в команде выявлено три новых положительных теста на коронавирус. В клубе ждут решения РПЛ по поводу проведения матча 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Напомним, что накануне стало известно о положительном тесте на COVID-19 у семерых футболистов волгоградской команды.
Матч "Ротор" - "Краснодар" должен начаться сегодня, 13 сентября, в 19:00 по Москве. После 6-и туров в Российской Премьер-Лиге волгоградский клуб с 2 очками занимает последнее место.
Источник: "Спорт-экспресс"
В "Роторе" перед матчем с "Краснодаром" выявлено три новых случая заражения коронавирусом
В "Роторе" выявлены новые случаи заражения COVID-19.
Фото: РИА Новости
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