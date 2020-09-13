Кокорин вышел на поле в составе "Спартака" впервые после перехода в московский клуб. Он появился на поле на замену в начале второго тайма. "Спартак" в итоге уступил со счётом 1:3. Сам Кокорин ничем не запомнился.
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне.
"Это была одна важная игра, в которой ЦСКА оказался сильнее. Армейцы были очень мотивированны, а «Спартак» в некоторых моментах был немного расслабленным. Первый гол, забитый так легко, плохо сказался на красно-белых. Неудачный дебют у Кокорина, игрок был незаметен на поле", - цитирует Мостового Sport24.
Мостовой назвал дебют Кокорина за "Спартак" неудачным
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой остался недоволен дебютом форварда Александра Кокорина за красно-белых.
Фото: Sportbox
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