"Руководство показывает, что доверяют Сергею Семаку. Но наличие долгосрочного договора не гарантирует, что он его доработает. И самое главное, кто, если не Семак? Брать иностранца? Этот путь в "Зените" проходили, не факт, что команда покажет фееричную игру. Поэтому Семак сегодня - это самый идеальный тренер для "Зенита", - цитирует Точилина "СЭ".
Контракт главного тренера "Зенита" Сергея Семака с клубом подходит к концу летом 2025-го года. Ранее сообщалось, что руководство "сине-бело-голубых" собирается предложить действующему наставнику новый контракт. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2029/30, его подписание ожидается после окончания текущего сезона.
За три тура до конца чемпионата "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко в 27-ми встречах. Ближайшие преследователи и участники чемпионской гонки, "Динамо" и "Краснодар", набрали в том же количестве матчей по 50 очков.
Точилин: Семак - идеальный тренер для "Зенита". Кто, если не он? Брать иностранца?
Экс-наставник "Сочи" Александр Точилин оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: официальный сайт "Зенита"