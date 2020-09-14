Слухи о романе экс-капитана "красно-белых" и футболистки сборной России ходят давно, но до поры до времени пара никак не подтверждала своих отношений.
13 сентября на дерби ЦСКА — "Спартак" Глушаков и Ковалеко впервые появились на публике. Отношений пара больше не скрывает: они целовались прямо на трибуне.
Матч завершился победой "армейцев" со счетом 3:1. Голы в составе ЦСКА забивали защитник Хердюр Магнуссон, хавбек Никола Влашич и нападающий Чидера Эджуке. У "Спартака" отличился форвард Эсекиель Понсе.
Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко больше не скрывают свои отношения. Пара целовалась на дерби
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко вместе посетили матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: Sport24
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