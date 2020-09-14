Как сообщает один из пользователей твиттера, в новой версии будет добавлено 141 фотореалистичное лицо футболистов. Среди представителей РПЛ в этом списке оказался лишь защитник "Спартака" Самюэль Жиго.
Игра выйдет на всех игровых платформах 15 сентября. Это единственная игра, где чемпионат России полностью лицензирован.
26-летний Жиго в текущем сезоне провёл семь матчей в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Жиго — единственный футболист РПЛ, получивший реалистичное лицо в обновлении PES 2021
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Фото: HFPM1998
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