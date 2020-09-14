Ловчев — о голе Магнуссона: любой опытный нормальный вратарь перевел бы такой удар на угловой

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал первый гол ЦСКА в ворота "Спартака" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
— Два или три года назад к победе "Спартака" привела одна ошибка Васина, в прошлом и в этом сезонах ключевую роль в дерби сыграли ошибки Максименко. В моменте с первым голом Умяров так прыгнул, что ткнуть головой в сторону ворот не составляло труда. Но любой опытный нормальный вратарь перевел бы такой удар на угловой, — заявил Ловчев в интервью Sport24.

Ловчев также не сомневается в том, что Максименко — хороший вратарь, но такой школы как у Акинфеева, который с 16 лет играет во взрослом футболе, у вратаря "Спартака" нет. Эксперт считает, что у Максименко ещё всё впереди, ведь вратари "созревают" позже, чем полевые игроки.

"Спартак" проиграл ЦСКА со счётом 3:1. Голами в составе "красно-синих" отметились Магнуссон, Влашич и Эджуке, у "Спартака" забил Понсе.

22-летний Максименко в текущем сезоне провёл семь игр, пропустил восемь голов и дважды сыграл "на ноль".

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Теги: ЦСКА Спартак Максименко Ловчев
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