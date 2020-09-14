— Мы видим картинное падение защитника "Спартака". Но главное — бразилец сам ищет контакт и подгибает ноги. Инициатором контакта является Айртон. Это главный критерий того, почему не назначен пенальти, — заявил Николаев в интервью Sport24.
Арбитр встречи Сергей Карасёв показал бразильскому футболисту желтую карточку за симуляцию, посчитав, что защитник ЦСКА Вадим Карпов не фолил на игроке. Николаев считает, что в этом эпизоде можно было обойтись и без карточки, но она показывает, что решение Карасёва правильное и уверенное.
Экс-судья Николаев: мы видим картинное падение Айртона. Но главное — он сам ищет контакт и подгибает ноги
Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод из вчерашнего матча ЦСКА и "Спартака" (3:1), когда защитник Айртон упал в штрафной "красно-синих".
Фото: ФК "Спартак"
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