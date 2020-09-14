— По поводу его вызова в сборную могу сказать, что это вопрос к Игорю, сможет и захочет ли он сейчас вернуться. Ведь он сам не захотел играть по разным причинам, тут не стоял вопрос невызова. Возможно, разрываться на два фронта ему становится тяжелее, и он концентрируется на чем-то одном, чтобы показывать такой хороший результат, — заявил экс-вратарь в интервью Sport24.
Малафеев добавил, что сейчас Влашич и Акинфеев — главные игроки в составе ЦСКА. Если они играют хорошо, то клуб набирает очки. Он считает, что если клуб потеряет одно из них, то у армейцев могут возникнуть существенные проблемы. Малафеев отметил, что Акинфеев — один из лучших вратарей России, который хорошо провёл матч со "Спартаком" (3:1) и был заслуженно назван лучшим игроком той встречи.
Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года, проведя за команду 111 матчей.
Малафеев — об Акинфееве в сборной: возможно, разрываться на два фронта ему становится тяжелее
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал идею возвращения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную.
Фото: "СЭ"
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