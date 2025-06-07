Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
16:00
Сан-МариноНе начат
Андорра
19:00
АнглияНе начат
Албания
21:45
СербияНе начат
Финляндия
21:45
НидерландыНе начат
Австрия
21:45
РумынияНе начат
Мальта
21:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
16:00
АзербайджанНе начат
Дания
20:00
Северная ИрландияНе начат
Греция
21:45
СловакияНе начат

Экс-игрок ЦСКА Дуду: даже за 100 млн евро я бы не надел футболку "Спартака" или "Зенита"!

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о возможном переходе к главным конкурентам "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
— В последние годы футболисты ЦСКА переходили к главным конкурентам: "Спартаку", "Зениту". Если бы вас позвали эти клубы...

— Я бы так не поступил! Это против моих принципов. Представляете Акинфеева в "Спартаке"? Даже за 100 миллионов евро я бы не надел футболку "Спартака" или "Зенита"! Но времена меняются. Сейчас часто гонятся за славой. Раньше было по-другому.

Бразильский полузащитник Дуду выступал в составе московского ЦСКА с февраля 2005 до августа 2008 годов. За этот период времени он принял участие в 107 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 10 голевых передач, получил 26 жёлтых карточек. Кроме того, вместе с "армейцами" хавбек дважды стал чемпионом России, дважды - обладателем Кубка России и дважды - обладателем Суперкубка России.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится