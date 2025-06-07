— В последние годы футболисты ЦСКА переходили к главным конкурентам: "Спартаку", "Зениту". Если бы вас позвали эти клубы...
— Я бы так не поступил! Это против моих принципов. Представляете Акинфеева в "Спартаке"? Даже за 100 миллионов евро я бы не надел футболку "Спартака" или "Зенита"! Но времена меняются. Сейчас часто гонятся за славой. Раньше было по-другому.
Бразильский полузащитник Дуду выступал в составе московского ЦСКА с февраля 2005 до августа 2008 годов. За этот период времени он принял участие в 107 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 10 голевых передач, получил 26 жёлтых карточек. Кроме того, вместе с "армейцами" хавбек дважды стал чемпионом России, дважды - обладателем Кубка России и дважды - обладателем Суперкубка России.
Источник: "СЭ"
Экс-игрок ЦСКА Дуду: даже за 100 млн евро я бы не надел футболку "Спартака" или "Зенита"!
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о возможном переходе к главным конкурентам "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА