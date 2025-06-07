Сообщается, что глава совета директоров футбольного клуба Дмитрий Пумпянский выразил доверие Григорию Иванову, а сам функционер уже начал поиски главного тренера. Так, "Урал" рассматривает Сергея Ташуева и ряд других известных специалистов. Кроме того, полузащитнику Андрею Егорычеву, защитнику Мингияну Бевееву и нескольким иным игрокам, у которых завершился срок контракта, предложено их переподписать.
В сезоне-2024/25 Первой лиги "Урал" набрал 59 очков, с которыми занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге "шмёлы" уступили грозненскому "Ахмату" (2:1, 0:2).
Источник: Metaratings
Сергей Ташуев может возглавить екатеринбургский "Урал"
По информации СМИ, президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов скорее всего останется на своём посту в следующем сезоне.
Фото: РФК "Ахмат"