— Он говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Думаю, Никола останется в ПФК ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата. Видя его в сборной, я могу со всей уверенностью заявить, что у него огромный потенциал, — рассказал Олич пресс-службе ЦСКА.
Также хорват добавил, что Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, а также рассказывал, что ЦСКА после осуществления хороших трансферов готов вновь побороться за титул чемпиона России. Олич считает, что Влашич ещё не сказал последнее слово за московский клуб.
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, проведя за москвичей 116 матчей, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач.
22-летний Влашич в пяти матчах чемпионата России текущего сезона забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Олич: Влашич доволен всем в ЦСКА. Думаю, он останется в команде ещё на год-два
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич высказался о полузащитнике "армейцев" Николе Влашиче.
Фото: ПФК ЦСКА
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