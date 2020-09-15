- Я трансферы не обсуждаю. Состоится сделка - обсудим. Я сейчас такой список дам футболистов, которые нам интересны. Мы работаем над усилением. Это игроки атакующего плана, - цитирует Рубашко Sport24.
Ранее сообщалось, что 27-летний аргентинец может перейти в "Сочи". Отмечается, что рассматривается вариант как с арендой, так и полноценный контракт. В текущем сезоне РПЛ Ригони в составе "Зенита" провел 6 матчей. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 12 матчей и забил два гола. Также аргентинец играл за "Сампдорию" на правах аренды.
В "Сочи" прокомментировали информацию об интересе к Ригони
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомметировал слухи об интересе к полузащитнику "Зенита" Эмилиано Ригони.
Фото: ФК "Зенит"
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