"Уфа" обыграла "Ленинградец" в Кубке России

Фото: ФК "Уфа"





1 тур



"Ленинградец" - "Уфа" 0:1 Кубок России1 тур

Единственный гол на 58-й минуте забил Ловро Бизяк.В одну группу с "Ленинградцем" и "Уфой" попало "Чертаново", выступающее в ФНЛ.: Бизяк, 58: Будачев, Костин, Пинчук, Савицкий (Петров, 70), Баширов, Анисимов, Поляков, Шиков (Воробьёв, 65), Розманов (Николаев, 60), Лучин (Умаров, 46), Хлусов (Казаков, 70): Чернов, Йокич, Табидзе, Неделчяру, Сухов, Данченко (Безденежных, 68), Тилл (Алиев, 68), Голубев, Гиоргобиани, Бизяк (Фольмер, 82), Жамалетдинов: Табидзе, 48, Костин, 68, Сухов, 78