"Уфа" обыграла "Ленинградец" в Кубке России

В одну группу с "Ленинградцем" и "Уфой" попало "Чертаново", выступающее в ФНЛ.
Кубок России
1 тур
"Ленинградец" - "Уфа" 0:1
1 тур
"Ленинградец" - "Уфа" 0:1
Гол: Бизяк, 58
Ленинградец: Будачев, Костин, Пинчук, Савицкий (Петров, 70), Баширов, Анисимов, Поляков, Шиков (Воробьёв, 65), Розманов (Николаев, 60), Лучин (Умаров, 46), Хлусов (Казаков, 70)
Уфа: Чернов, Йокич, Табидзе, Неделчяру, Сухов, Данченко (Безденежных, 68), Тилл (Алиев, 68), Голубев, Гиоргобиани, Бизяк (Фольмер, 82), Жамалетдинов
Предупреждения: Табидзе, 48, Костин, 68, Сухов, 78