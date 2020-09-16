Матч завершился победой красно-белых со счетом 5:1. По договоренности клубов встреча прошла на стадионе "Спартака" "Открытие Арена".
"Поздравляю "Спартак" с победой. Горжусь пацанами. Сделали максимум, играли все 90 минут, держали в напряжении соперника. Что планировали, у нас все получилось. Просто "Спартак" классная команда, которая умеет поднимать темп", - цитирует специалиста "Чемпионат".
В составе "Родины" единственный мяч забил Магомедхабиб Абдусаламов. В составе "Спартака" отличились Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекьель Понсе.
Главный тренер "Родины": горжусь пацанами. Держали "Спартак" в напряжении
Наставник "Родины" Денис Лактионов подвел итоги матча Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Родина"
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