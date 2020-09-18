Источник сообщает, что при таком назначении наставником может стать экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Они вместе работали в "Балтике".
"Химки" после семи туров чемпионата России набрали три очка, расположившись на предпоследнем месте турнирной таблицы. Действующим наставником клуба является Дмитрий Гунько.
Источник: Sport24.
Источник: Лепсая и Черевченко могут получить назначения в "Химках"
Новым спортивным директором "Химок" может стать Тимур Лепсая.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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