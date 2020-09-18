— Все хорошо, восстановление проходит отлично. Тренируюсь на базе "Локомотива", в скором времени планирую полететь в Италию на обследование, а затем продолжу восстановление в Москве, — заявил футболист в эфире "Матч ТВ".
24-летний Баринов получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче четвертого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги со "Спартаком" (1:2). В четырех матчах чемпионата футболист забил один гол.
Баринов рассказал о процессе своего восстановления
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о процессе восстановления от травмы.
Фото: Rusfootball.info
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