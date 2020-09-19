"Ахмат" тренируется в Москве перед матчем с "Динамо" (видео)

"Ахмат" в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" провел тренировку в Москве.


Встреча "Динамо" и "Ахмата" пройдет 21 сентября на "ВТБ Арене" в Москве. Обслуживать игру будет бригада Михаила Вилкова. Начало матча - в 19:00 по Москве.

"Ахмат" после 7-и туров с 10 очками занимает 9 место в РПЛ.

Источник: пресс-служба "Ахмата"

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Теги: Ахмат Динамо
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