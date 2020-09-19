"Ахмат" тренируется в Москве перед матчем с "Динамо" (видео)

После кубкового матча с командой «Знамя» из московской области, «Ахмат» остался в столице для подготовки к игре 8-го тура с «Динамо». Подопечные Андрея Талалаева проводят тренировки на запасном поле «РЖД-Арены». https://t.co/DEAy7XljRD — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 19, 2020

Встреча "Динамо" и "Ахмата" пройдет 21 сентября на "ВТБ Арене" в Москве. Обслуживать игру будет бригада Михаила Вилкова. Начало матча - в 19:00 по Москве."Ахмат" после 7-и туров с 10 очками занимает 9 место в РПЛ.Источник: пресс-служба "Ахмата"