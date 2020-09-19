"С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался", - сказал Черчесов.
Ранее появилась информация, что полузащитник "Серветта" Ондуа поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Ондуа является воспитанником московского "Локомотива". В 2014 году хавбек перешел в ЦСКА, где за основную команду принял участие в одном матче в Кубке России
В прошлом чемпионате Швейцарии 24-летний Ондуа в составе "Серветта" провел 30 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Черчесов: я не знаю Ондуа и ни разу с ним не общался
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном вызове в команду камерунского полузащитника Гаэля Ондуа.
Фото: instagram.com
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