Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
"Получилась очень яркая игра, которая наверняка понравилась болельщикам. Команды много атаковали, старались созидать, отсюда и такое количество голов. Конечно, победа далась непросто, но от этого она только ценнее. Ребята показали, что у них характер. И при счете 0:1, и когда позволили сопернику сравнять счёт во втором тайме, все мысли все равно были только о победе", - сказал Аджоев.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Отметим, что тульская команда нанесла "Сочи" первое поражение в сезоне.
В следующем туре "Арсенал" на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 27 сентября.
Источник: Чемпионат
Аджоев: "Арсенал" показал характер
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментровал матч 8-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: РИА Новости
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