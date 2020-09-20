Максименко исправился за дерби, "Рубину" не хватает Дюпина. Оценки матча "Рубин"-"Спартак"

"РУБИН"
Никита Медведев - 2,0. Потеря Дюпина для "Рубина" огромна. И игра Медведева против "Спартака" - хорошее подтверждение этому. Рекордсмен РПЛ нервничал при каждом навесе, а со вторым голом "Спартака" вообще начудил. В меньшинстве гости ничего не создали у ворот Медведева, чем облегчили жизнь вратарю.
Карл Старфельт - 3,0. Силвие Бегич - 3,0. Центр защиты "Рубина" грубо не ошибался (в первом голе больше вопросов к опорникам). Но и не выжигали в своей зоне до дренажа. Напротив, защитники "Рубина" позволяли тому же Понсе принимать фланговые забросы. Но как дело доходило до единоборств - тут Старфельт и Бегич были в казанском клубе одними из лучших (у первого 71% успешных дуэлей, у второго - 73%).
Михаил Меркулов - 2,0. Александр Зуев - 3,0. Меркулов оказался не в то время не в том месте. Его пятка, по сути, решила исход всей игры. Второй гол разрушил настроение казанцев как минимум до перерыва. Меркулов - единственный защитник "Рубина", который не сделал ни одного отбора. А Зуев, наоборот, лучший по проценту успешных единоборств (78%). После 2 хороших забегов Айртона показалось, что Зуев не справляется. Но нет - экс-спартаковец 68 минут провел на более-менее приличном уровне.
Оливер Абильдгор - 2,5. Олег Шатов - 3,0. Дарко Йевтич - 3,0. Абильдгор - главный неудачник первого тайма. Бесконечные ошибки, проигрыш подборов и абсолютная беззубость в единоборствах. Его неудачный вынос привел к голу Ларссона. А ведь швед всегда считался одним из лидеров "Рубина" в центре поля. И вот, когда лидер забарахлил, сломался весь центр команды. Старался Йевтич, который и начинал атаки, и пытался сделать последний пас. У него 5 передач под удар - это лучший результат матча. Но его ненужный грубый фол против Джикии в самом концовке заставил убавить оценку до уровня Шатова, который зарабатывал на себе фолы, брал игру у чужой штрафной, но ничего опасного не создал.
Денис Макаров - 3,0. Хвича Кварацхелия - 3,5. Макаров - самый предсказуемый игрок "Рубина". У него вместе с Хвичей наименьшее количество передач в команде. Но если, какой финт сделает Хвича, не знает сам грузинский полузащитник, то у Макарова почти каждое движение - это убирать мяч под левую для удара. Правая нога у Дениса, в основном, для ходьбы, что некоторые передачи Макарова показали. Хвича стал главным действующим лицом "Рубина". От настроения грузинского хавбека зависит игра "Рубина" в атаке. Сначала Хвича злился, ругался с судьей, когда пришел в себя, защитники "Спартака" без подстраховки перестали его встречать. Кварацхелия принес команде численное преимущество.
Джордже Деспотович - 3,0. Как к нападающему, к Деспоту претензия - отсутствие забитых голов. И претензия не на пустом месте - у Деспота был шикарный момент во втором тайме, когда он пробил строго по позиции Максименко. В первом тайме вообще выпадал из игры, во втором - заметно прибавил.
Филип Уремович - 3,0. Иван Игнатьев - б/о. Солтмурад Бакаев - б/о. Уремович добавил "Рубину" спокойствия в защите, а Игнатьев с Бакаевым атаку не усилили. Не очень удачный ход Леонида Слуцкого, надо признать.
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 4,5. Вратарь "Спартака" проанализировал свои ошибки из дерби, грамотно воспринял всю критику в свой адрес и показал роскошную игру. Максименко парил на ленточке, особенно, когда "Спартак" остался в меньшинстве. "Сухой" матч для "Спартака" - это не только дикий кураж Ильи Кутепова, но и классные сэйвы Максименко.
Георгий Джикия - 3,5. Павел Маслов - 2,0. Илья Кутепов - 4,0. Кутепов в матче с "Родиной" не убедил, и его появление в старте в Казани напрягало красно-белых болельщиков. Но Илья выдал невероятно спокойную для самого себя игру. Кутепов здорово читал комбинации "Рубина", выиграл воздух и почти все единоборства в первом тайме (8 из 9). У него лучший процент выигранных единоборств в команде (для игроков, сыгравших больше 60 минут). За Маслова стало тревожно, когда его первым финтом "качнул" Хвича. Но потом молодой защитник "Спартака" собрался и принялся тормозить прорывы грузина, иногда с фолами. А когда получил горчичник, то просто ходил по грани. Тедеско не успел его убрать с поля - Маслов удалился, оставив на полчаса команду в меньшинстве. Желание не компенсирует Джикии хороший выбор позиции. Из-под капитана "Спартака" чуть не забил Деспот, и только 1 отбор совершил Джикия.
Айртон - 2,5. Роман Зобнин - 3,5. Когда Ларссон забил быстрый гол и "Спартак" получил самую комфортную для себя ситуацию на поле, Айртон становился важной фигурой в построениях Тедеско. От бразильца требовалась реактивность при вбеганиях в штрафную "Рубина". И Айртон ее давал, правда, без точных прострелов. Но потом Макаров принялся крутить бразильца. Айртон чудовищно плохо возвращался в оборону, многое позволяя сопернику у своих ворот. Зобнин поучаствовал в первом голе команды, затем иногда интересно входил во владения Медведева. Но в защите Роман не показал ничего выдающегося, частенько пропуская мимо себя соперников.
Наиль Умяров - 4,0. Алекс Крал - 3,0. Преимущество "Спартака" в первом тайме было достигнуто за счет контроля центра поля. Умяров провел выдающиеся 45 минут, когда и подчищал в обороне и передачами разрезал стройные линии "Рубина". Были моменты, когда Умярову приходилось страховать Маслова, и у него это лучше получалось, чем у Зобнина (может, он подходит на роль защитника, который сильнее Зобнина?) Крал показал очень низкий показатель в выигранных единоборствах (36%). Чех покрывал большие пространства, но эффективность его была невысока.
Зелимхан Бакаев - 3,5. Джордан Ларссон - 4,0. Удивительно, но в первом тайме Ларссон совершил меньше всех касаний. Но именно через него развивались все опасные атаки "Спартака". Сначала швед забил элегантным ударом в верхний угол, исполнил классный пас в контратаке на Бакаева. За Ларссоном казанским защитникам приходилось очень много бегать. Мог забить и второй мяч, но из выгодной позиции смазал над перекладиной. "Ассист" на Меркулова исполнил Бакаев. Зелимхан и в первом голе поучаствовал. Не получилось только одно - встретиться на поле с братом. Их заменили синхронно.
Эсекьель Понсе - 3,0. Тедеско видит в аргентинце основного нападающего. Единственное, что получается у Понсе - классно цепляться за мячи. Но ударить он смог только один раз - головой после подачи с углового. Негусто.
Илья Гапонов - 3,5. Остон Урунов - 2,0. Андрей Ещенко - б/о. Александр Соболев - б/о. Гапонов должен был выходить в более спокойной обстановке, но Маслов "устроил" ему плодотворные полчаса. Гапонов не подвел, не пожарил. А вот Урунов мог оставить команду вдевятером, когда вышел и начал налево-направо фолить.
Фото: Чемпионат, официальный твиттер "Спартака"