"Орье - игрок топового уровня. Если он придет в "Спартак", будет веселее. Но я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам. У нас несколько направлений в этом плане, впереди еще есть время", - сказал Газизов.
Ранее появилась информация, что "Спартак" заинтересован в услугах Орье.
В прошлом сезоне АПЛ Орье в составе "Тоттенхэма" провел 33 матча и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Газизов: интерес к Орье? Не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход в московский клуб защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье
Фото: ФК "Спартак"
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