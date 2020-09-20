Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что хочет бросить перчатку "Зениту". С тех пор фраза о перчатке стала фактически крылатой.
"Честно, я не люблю громкие заявления. Отношусь к этому нейтрально. Перчатку ткут? Ничего, когда прилетит, тогда и увидим", - цитирует Кутепова "Спорт-Экспресс".
Кутепов: когда перчатка "Зениту" прилетит, тогда и увидим
Защитник "Спартака" Илья Кутепов поделился мнением о борьбе московского клуба с "Зенитом" за чемпионский титул.
Фото: ТАСС
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