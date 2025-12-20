Черышев: матч между Россией и Таджикистаном - замечательная идея

"Идея провести матч между Россией и Таджикистаном – замечательная. Если игра пройдёт в Душанбе, то соберёт полный стадион. России давно пора обратить внимание на центральную Азию в плане футбола. Здесь есть много интересных игроков и сборных", - сказал Черышев Metaratings.
Ранее сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана в ноябре 2022 года. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.
На данный момент Россия занимает 33-е место в рейтинге сборных ФИФА. Таджикистан располагается на 101-й строчке.
Национальная команда России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о возможном матче команды против команды Таджикистана.
