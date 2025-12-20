Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Унион2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Черышев: матч между Россией и Таджикистаном - замечательная идея

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о возможном матче команды против команды Таджикистана.
Фото: РФС
"Идея провести матч между Россией и Таджикистаном – замечательная. Если игра пройдёт в Душанбе, то соберёт полный стадион. России давно пора обратить внимание на центральную Азию в плане футбола. Здесь есть много интересных игроков и сборных", - сказал Черышев Metaratings.

Ранее сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана в ноябре 2022 года. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

На данный момент Россия занимает 33-е место в рейтинге сборных ФИФА. Таджикистан располагается на 101-й строчке.

Национальная команда России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится