Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

"Это будет провалом". Хомуха - о возможном переходе Дивеева в "Зенит"

Бывший игрок ЦСКА и "Зенита" Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в петербургский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
"Влияние футболиста Дивеева на игру ЦСКА в обороне намного выше, чем влияние Гонду на игру "Зенита". Если трансфер состоится, то это будет провалом со стороны "армейцев". Потому что и форвард нужен иного типа, мне кажется, что Гонду - это всё-таки не центрфорвард", - сказал Хомуха "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" может обменять Лусиано Гонду на игрока ЦСКА Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев выступает в составе ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за "армейцев" 19 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость российского игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Лусиано Гонду играет за "Зенит" с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего 22 игры, 2 гола и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

