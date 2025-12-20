"Это будет провалом". Хомуха - о возможном переходе Дивеева в "Зенит"

"Влияние футболиста Дивеева на игру ЦСКА в обороне намного выше, чем влияние Гонду на игру "Зенита". Если трансфер состоится, то это будет провалом со стороны "армейцев". Потому что и форвард нужен иного типа, мне кажется, что Гонду - это всё-таки не центрфорвард", - сказал Хомуха "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" может обменять Лусиано Гонду на игрока ЦСКА Игоря Дивеева.
Игорь Дивеев выступает в составе ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за "армейцев" 19 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость российского игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Лусиано Гонду играет за "Зенит" с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего 22 игры, 2 гола и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.