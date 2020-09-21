Соответствующее решение было принято на общем собрании клубов РПЛ.
Кикнадзе долгое время работал на телевидении. Но переход в руководство "Локомотива" пока для него складывается непросто. Кикнадзе конфликтует с фанатами московского клуба, выступившими против смены главного тренера. В конце прошлого сезона "Локо" расстался с Юрием Сёминым, команду возглавил Марко Николич.
Противостояние сторон приняло откровенно враждебный характер. На одном из матчей Кикнадзе показал фанатам средний палец.
Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам матчей.
Фото: ТАСС
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