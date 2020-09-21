В "Химках" подтвердили отставку Гунько и Егорова

Главный тренер Дмитрий Гунько и спортивный директор Сергей Егоров покинули свои должности в "Химках".

Фото: ФК "Спартак"

Об этом подмосковный клуб объявил на своем официальном сайте.



Оба специалиста покинули свои должности после разрыва контракта по общему соглашению сторон.



Ранее сообщалось, что новым наставником клуба станет Игорь Черевченко, однако готовить команду к следующему матчу будет исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.

