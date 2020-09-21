- Мы "Луч" обыгрывали 7:1, 9:1, но Павлов как был во Владивостоке, так и оставался. Его это не смущало. В "Химках" от результатов вообще ничего не зависит. Там зависит от того, как быстро сменяется начальство в Московской области, также быстро идут и смены тренеров.
Сама команда остается недоукомплектованной. Я видел их товарищескую игру со сборной 2001 года Александра Кержакова, они сыграли 5:5. Так что 7:2 для них нормально, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
Сегодня, 21 сентября, "Химки" объявили, что главный тренер Дмитрий Гунько и спортивный директор Сергей Егоров покинули свои должности. Ранее сообщалось, что новым наставником клуба станет Игорь Черевченко, однако готовить команду к следующему матчу будет исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
В списках претендентов также фигурирует бывший наставник подмосковной команды Сергей Юран. 51-летний тренер возглавил "Химки" в январе 2020 года. Вместе с ним клубом вышел в РПЛ, а также в финал Кубка России, где уступил "Зениту". 1 августа клуб объявил об завершении сотрудничества со специалистом.
"В "Химках" от результатов вообще ничего не зависит". Аршавин - об отставке Гунько
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об отставке главного тренера "Химок" Дмитрия Гунько.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!