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"Спартак" ведёт переговоры о продлении контракта с легионером - источник

"Спартак" намерен сохранить Александера Джику в составе до 2029 года.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет Ghanasoccernet, защитник достиг договорённости с московским клубом о продлении контракта ещё на один сезон.

Нынешнее соглашение ганского футболиста действует до лета 2027 года и предусматривает возможность пролонгации до 2028-го. Теперь стороны согласовали более длительный срок сотрудничества. По данным источника, новый контракт также предусматривает увеличение зарплаты.

Джику стал игроком "Спартака" в сентябре 2025 года, перейдя из "Фенербахче".

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