Как пишет Ghanasoccernet, защитник достиг договорённости с московским клубом о продлении контракта ещё на один сезон.
Нынешнее соглашение ганского футболиста действует до лета 2027 года и предусматривает возможность пролонгации до 2028-го. Теперь стороны согласовали более длительный срок сотрудничества. По данным источника, новый контракт также предусматривает увеличение зарплаты.
Джику стал игроком "Спартака" в сентябре 2025 года, перейдя из "Фенербахче".
"Спартак" ведёт переговоры о продлении контракта с легионером - источник
"Спартак" намерен сохранить Александера Джику в составе до 2029 года.
Фото: ФК "Спартак"