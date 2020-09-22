Как сообщается, после того, как был продан в "Аталанту" полузащитник Алексей Миранчук, и травму получил опорник Дмитрий Баринов, в "Локомотиве" состоялось заседание трансферного комитета. На нем кандидатура Голубева была одобрена как подходящая.
Голубев перешел в "Уфу" из "Краснодара". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 1 гол.
Источник: Sport24
"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Голубеву
"Локомотив" интересуется полузащитником "Уфы" Артемом Голубевым.
Фото: ФК "Уфа"
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