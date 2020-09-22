"Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно скорее, а не через несколько дней после матча.
Слова Григория Иванова о предвзятости Матюнина? Я считаю, что это комментировать неуместно. Пускай с этим разбирается сам судейский корпус", - заявил Медведев в интервью Sport24.
Сегодня пресс-служба РФС сообщила о проведении анализа работы арбитров VAR на матчах 8-го тура чемпионата России, в ходе которого было признано ошибочным решение засчитать гол Артема Дзюбы в ворота "Урала" на 4-й минуте встречи.
Медведев отреагировал на решение РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение РФС об ошибочно засчитанном голе нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с "Уралом" (1:1).
Фото: ТАСС
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