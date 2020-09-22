Напомним, после очередного опубликованного видео семьей Плющенко, Аршавин пошутил, что Евгений и его жена Яна Рудковская заставляют сына Сашу (Гном Гномыча) сниматься у них в роликах. "У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама", - сказал Аршавин.
7-летний сын Плющенко - Аршавину: почему вы говорите про меня гадости? Я что вам, дурачок какой-то?
- У каждого свое мнение, главное - чтобы не обижали. Я не люблю, когда обижают мою семью, это несправедливо и неправильно. Аршавина я давно знаю, может быть, тогда не выспался, - сказал Плющенко в эфире "России 24".
Плющенко: не люблю, когда мою семью обижают. Может, Аршавин тогда не выспался
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился воспоминаниями о конфликте между его семьей и бывшим нападающим "Зенита" Андреем Аршавиным.
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!