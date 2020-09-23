- Слуцкий отличается от всех, с кем я работал до этого. Высочайшего уровня тренер. Он отмечает не только спортивные особенности игрока, но и внутренние черты характера - это вещи, которые никто не видит. Мне кажется, это европейский подход, если так можно сказать.
Есть тренеры, у которых главное – результат. А остальное уже неважно. Слуцкому важен результат, но он каждому игроку старается подсказать, направить и хочет развивать своих футболистов, - цитирует Зуева "БИЗНЕС Online".
Соглашение 24-летнего игрока с казанским клубом подписано на четыре года. Права на Зуева ранее принадлежали "Ростову". Александр перешел в "Рубин" на правах аренды в сентябре 2019 года.
В текущем сезоне РПЛ защитник провел пять матчей и не отличился результативными действиями, получив одну желтую карточку. В минувшем чемпионате провел 17 игр.
Зуев - выпускник академии "Спартака". Выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год. Больше игр провел за вторую команду. Выступал на правах аренды за "Крылья Советов".
Зуев: Слуцкий отличается от всех, с кем я работал до этого
Защитник "Рубина" Александр Зуев поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Рубин"
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