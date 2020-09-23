Источник: товарищеский матч Швеция — Россия перенесён в Москву

РФС договорился о переносе товарищеского матча Швеция — Россия в Москву.

Фото: Фёдоров/"СЭ"

Матч, который состоится 8 октября, должен был пройти в Швеции, однако в связи с нестабильной ситуацией с коронавирусом в стране, игра оказалась под угрозой срыва или переноса. Шведы хотели провести её на нейтральном поле, однако Российский футбольный союз договорился о переносе игры в Москву.



Вероятно, она пройдет на "ВТБ Арене".



11 октября россияне сыграют с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Оба матча пройдут в рамках Лиги Наций.



Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова.