Матч, который состоится 8 октября, должен был пройти в Швеции, однако в связи с нестабильной ситуацией с коронавирусом в стране, игра оказалась под угрозой срыва или переноса. Шведы хотели провести её на нейтральном поле, однако Российский футбольный союз договорился о переносе игры в Москву.
Вероятно, она пройдет на "ВТБ Арене".
11 октября россияне сыграют с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Оба матча пройдут в рамках Лиги Наций.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова.
Источник: товарищеский матч Швеция — Россия перенесён в Москву
РФС договорился о переносе товарищеского матча Швеция — Россия в Москву.
Фото: Фёдоров/"СЭ"
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